Аналитики предсказали, что будет с курсом доллара в начале февраля

Курс доллара по итогам торгов среды, 31 января 2024 года, составил 90,02 ₽, что почти на 30 копеек выше закрытия пятницы. По состоянию на 9:05 по московскому времени 1 февраля американская валюта торгуется около 90,08 ₽, свидетельствуют данные Мосбиржи.

В ближайшую неделю рубль останется в диапазоне 88–91 ₽ за доллар, полагает директор казначейства Цифра Банка Дмитрий Рожков.

«Окончание налогового периода будет оказывать давление на национальную валюту, тем не менее с подобным давлением должны справиться продажи валюты со стороны Банка России», — рассказал он «Коммерсанту».

Объём торгов 31 января был низким, хотя по сравнению с 30 января предложение валюты со стороны экспортёров увеличилось, отмечает главный аналитик ПСБ Станислав Дужинский.

«Во второй половине декабря 2023 года цена на нефть начала расти, что может оказать поддержку рублю и стать фактором, нивелирующим спрос на валюту», — считает эксперт.