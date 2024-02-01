ФРС США сообщила, что вряд ли снизит ставку на заседании в марте

"Я бы сказал, что вряд ли комитет достигнет такого уровня уверенности к мартовскому заседанию, который позволил бы ему определить март как самое подходящее время для этого. Но это еще предстоит узнать. Я бы не стал говорить о ближайшей перспективе. Я не думаю, что март - это наиболее вероятный вариант для этого", - ответил Пауэлл на пресс-конференции по итогам прошедшего январского двухдневного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководство регулятора).