Гаврилов: Москва ответит на использование доходов от замороженных активов РФ

Москва не оставит без ответа предложения использовать доходы от замороженных активов Банка России и поставки оружия Украине, заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Об этом пишет ТАСС.

© Arms Control Delegation in Vienna

По данным агентства, глава делегации сделал свое заявление на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Ведение военных действий чужими руками, большие пакеты вооружений и военной техники, направленные ВСУ, «противозаконное согласование предложения по использованию доходов от замороженных российских активов» несопоставимы с заявлениями о демократии и желании установить мир на Украине, отметил Гаврилов.

«Разумеется, мы не оставим это [действия стран ЕС] без адекватного ответа», — подчеркнул дипломат.

Глава делегации заметил, что лидеры стран Евросоюза изначально, с 2014 года, делали все для эскалации конфликта на Украине. Они заявляли о готовности практически безгранично помогать Киеву, а в настоящее время призывают работать над обеспечением победы любой ценой.