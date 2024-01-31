Путин призвал российские банки начать работу в новых регионах

«Вот что касается банков, то просил бы обратить внимание наших коллег, они нас услышат наверняка: бояться нечего, всё и так то, чего боялись, раньше санкций, всё уже случилось, чего бояться-то. Надо заходить на эти территории активнее и работать там», — заявил он.