ФРС США сохранила уровень базовой ставки

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, на первом в этом году заседании сохранила уровень диапазона базовой процентной ставки. Он остался на прежнем, рекордном за последние 22 года, показателе 5,25-5,5% годовых.

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В ФРС начали увеличивать диапазон ставки с марта 2022 года с уровня 0-0,25%. Основными факторами разгона цен были нарушение цепочек поставок из-за пандемии и украинского конфликта, мягкая бюджетная и мягкая монетарная политики и рост сырьевых цен. По прогнозу аналитиков, ставки в США и Европе в этом году будут заметно снижены.

Годовая инфляция в США в декабре 2023 года снизилась до 3,4% (при этом в ноябре была 3,1%) против целевых 2%, тогда как в июне 2022 года на пике достигала 9,1%.