Стало известно, откуда в РФ поступает пятая часть импортных кормов для животных

Всего с января по ноябрь 2023 года в Россию было поставлено кормов на 236,3 миллиона долларов. Отмечается, что в импорте кормов для кошек и собак участвовало двадцать стран. 28% всех кормов приехали в Россию из Сербии (объем импорта составил 66,1 миллион долларов), еще 18% поступили из Италии (объем импорта составил 43,2 миллиона долларов), откуда Россельхознадзор ранее запретил ввоз части кормов. В список крупнейших поставщиков также вошла Франция (14% всего импорта, общим объемом 33,5 миллиона долларов), Китай (25,2 миллиона долларов) и Литва (17 миллионов долларов).