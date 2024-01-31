Стало известно, откуда в РФ поступает пятая часть импортных кормов для животных
Согласно данным статслужб России, одна пятая кормов для домашних кошек и собак поступает в страну из Италии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Всего с января по ноябрь 2023 года в Россию было поставлено кормов на 236,3 миллиона долларов. Отмечается, что в импорте кормов для кошек и собак участвовало двадцать стран. 28% всех кормов приехали в Россию из Сербии (объем импорта составил 66,1 миллион долларов), еще 18% поступили из Италии (объем импорта составил 43,2 миллиона долларов), откуда Россельхознадзор ранее запретил ввоз части кормов. В список крупнейших поставщиков также вошла Франция (14% всего импорта, общим объемом 33,5 миллиона долларов), Китай (25,2 миллиона долларов) и Литва (17 миллионов долларов).
Напомним, что ранее Россельхознадзор запретил ввоз кормов итальянского производителя Hill’s.