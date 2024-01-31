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Спрогнозирован курс доллара в феврале

Курс доллара в феврале упадет на 44 копейки до 89,58 рублей. Такое мнение высказали опрошенные «РИА Новости» финансовые эксперты.

Спрогнозирован курс доллара в феврале
© Unsplash

Также, по их словам, стоит ожидать снижения курса евро на 85 копеек до 96,73 рублей и юаня на шесть копеек до 12,44 рублей. Кроме того в феврале на доллар подешевеет нефть марки Brent. Ее стоимость составит 80,6 долларов за баррель.

При этом, согласно прогнозам экспертов, рынок акций наоборот ждет рост, который за месяц составит 1,7% по индексу Мосбиржи.

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