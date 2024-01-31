Спрогнозирован курс доллара в феврале
Курс доллара в феврале упадет на 44 копейки до 89,58 рублей. Такое мнение высказали опрошенные «РИА Новости» финансовые эксперты.
Также, по их словам, стоит ожидать снижения курса евро на 85 копеек до 96,73 рублей и юаня на шесть копеек до 12,44 рублей. Кроме того в феврале на доллар подешевеет нефть марки Brent. Ее стоимость составит 80,6 долларов за баррель.
При этом, согласно прогнозам экспертов, рынок акций наоборот ждет рост, который за месяц составит 1,7% по индексу Мосбиржи.
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