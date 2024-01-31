Стало известно о росте стоимости топлива в России

Биржевые цены на бензин в России в январе выросли на четверть на фоне опасений дефицита предложения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Как следует из данных биржи, стоимость Аи-92 увеличилась на 26,3%, до 51,1 тыс. рублей за тонну, Аи-95 — на 24,2%, до 54,5 тыс. рублей за тонну, пишет агентство.

Рост цен начался после сообщений о выходе в ремонт установки на Нижегородском НПЗ «ЛУКОЙЛа». Это вызвало опасения о возможном дефиците бензина. Позже вице-премьер Новак заверил, что ситуация на рынке стабильная, а другие компании готовы нарастить поставки топлива.

В то же время стоимость зимнего дизельного топлива в январе снизилась на 14%, до 58,7 тыс. рублей за тонну на фоне профицита предложения. Цены на летнее и межсезонное ДТ выросли незначительно.