В Индии зафиксировали рекордный отток капитала

В январе в Индии зафиксировали рекордный за прошедшие 12 месяцев отток капитала — за месяц иностранные инвесторы вывели из страны активы на сумму 3,4 миллиарда долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию в индийской газете Business Standard.

© Lenta.ru

Главными причинами такой динамики издание называет разочаровывающие финансовые результаты крупных компаний страны с большой долей иностранных инвестиций, рост доходности американских облигаций и усиление геополитической неопределенности. Директор компании Avendus Capital Public Markets Alternate Strategies Эндрю Холланд добавил, что институциональные инвесторы выводят деньги из Индии, чтобы инвестировать их в Китай.

По прогнозам экспертов, в будущем на объем зарубежных инвестиций в страну будет влиять бюджет Индии, динамика процентных ставок в развитых странах, а также ситуация в экономике Китая. Республика прогнозирует, что в 2023-2024 финансовом году ее экономика вырастет на 7,3 процента.