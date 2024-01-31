РФ снизила добычу газа в 2023 году

Россия в 2023 году снизила добычу природного газа на 7,5% по сравнению с предыдущим годом, до 533 млрд куб. м, следует из данных Росстата. При этом суммарная добыча природного и попутного газа снизилась на 5,3%, до 638 млрд куб. м.

В частности, добыча газа в декабре составила 53,7 млрд куб. м, что на 3,1% выше, чем в декабре 2022 года и на 9,1% больше, чем в ноябре 2023 года. Этот показатель стал максимальным с марта 2022 года.