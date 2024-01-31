Производство золота в РФ декабре снизилось на 7,3%

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Производство золота в России в декабре 2023 года снизилось на 7,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года, говорится в материалах Росстата. По итогам 2023 года выпуск золота упал на 2,5% в годовом выражении.

Производство основных драгоценных металлов в декабре снизилось на 2,3%.

Выпуск первичного алюминия в декабре вырос на 3,2%, за весь год - на 3,5%.

Черная металлургия

В то же время объем выплавки чугуна в декабре составил 4,4 млн тонн, что на 3% больше, чем в декабре 2022 года. За год производство выросло на 5,8% - до 54,6 млн тонн.

Выпуск нелегированной стали в декабре вырос на 13% - до 4,9 млн тонн. Всего в 2023 году произведено 60,2 млн тонн нелегированной стали, что на 7,9% больше, чем годом ранее.

Производство легированной стали в декабре сократилось на 11,1% - до 1,3 млн тонн, за год показатель снизился на 4,1% - до 15,5 млн тонн.

Производство сварных стальных труб круглого сечения наружным диаметром более 406,4 мм снизилось на 20,2% - до 277 тыс. тонн. В 2023 году изготовлено 3,5 млн тонн таких труб, что на 16,2% меньше, чем за 2022 год.

Выпуск стального листового горячекатаного проката без дополнительной обработки вырос на 7% - до 1,8 млн тонн. В целом за 2023 год производство стального листового горячекатаного проката увеличилось на 7,8%, до 21 млн тонн.