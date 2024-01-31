Эксперт объяснил улучшение прогноза МВФ по росту экономики России
Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером прокомментировал решение Международного валютного фонда (МВФ) скорректировать прогноз по российской экономике.
Накануне МВФ улучшил прогнозируемый рост ВВП России в 2024 году, повысив его с 1,1% до 2,6%. Кроме этого, фонд на 1,5 п.п. - до 3% - увеличил показатели роста ВВП РФ в 2023 году, а также на 0,1 п.п. - до 1,1% - повысил прогноз на 2025 год.
В МВФ не знают специфики российской экономики и исходят из каких-то своих представлений, оценивая ее состояние. Изначально там недооценили способность нашей экономики выдерживать санкции и развиваться, поэтому произошло улучшение прогноза. Кроме того, стоит отметить, что такого рода прогнозы и оценки опираются на мнения национальных экспертов и часто бывают политизированы.Михаил БеляевКандидат экономических наук
Пересмотренный прогноз МВФ по ВВП России экономист назвал «более реалистичным».
«Теперь они отталкиваются уже от конкретной статистики, которая показывает состояние экономики, и поправляют свои прогнозы на более реалистичной основе», — подчеркнул он.
Для улучшения состояния российской экономики в ближайшие годы есть весомые причины, которые видят в МВФ, добавил эксперт.
«Наша экономика оказалась резистентна по отношению к санкциям, которые вводит коллективный Запад. И тут можно обратить внимание на то, что нас устойчив и развивается аграрный сектор как существенная часть валового внутреннего продукта, причем с хорошей экспортной составляющей. У нас, несмотря ни на что, идет ипортозамещение, в том числе благодаря правительственным программам. И самое главное – у нас активно развивается военно-промышленный комплекс [ВПК], работает на полную мощь. Он подпитывается из бюджета, но тут не всегда стоит обращать внимание на объем инвестиций, потому что ВПК опирается на бюджет. Тут нет прямой корреляции с динамикой именно инвестиционного процесса. ВПК, естественно, входит в расчет валового внутреннего продукта, а также дает стимул для развития множества отраслей экономики, начиная от металла и заканчивая текстилем, продовольствием и так далее», — сказал Беляев.
В МВФ видят, что в России уже зарегистрированы более высокие темпы роста экономики, нежели те, на которые в фонде рассчитывали изначально, подчеркнул аналитик.
«И все те факторы, которые уже сдвинули российскую экономику вперед, действуют и будут продолжать действовать в будущем. Плюс к этому у нас есть неплохо продуманные правительственные меры в виде национальных проектов и различных стимулирующих мероприятий, направленных на развитие экономики. Сложив все это вместе, в МВФ пришли к более реалистичным выводам», — отметил специалист.
Вместе с тем Беляев выразил мнение, что показатели в пересмотренном прогнозе МВФ по российской экономике «несколько занижены по отношению тем темпам роста, на которые потенциально можно рассчитывать и которые мы можем получить к концу года».
«Думаю, мы в конце концов получим более высокие темпы. Единственное препятствие на этом пути – это жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка, которая сдерживает раскрытие всего нашего экономического потенциала. Но глава ЦБ все-таки видит перспективы для снижения ключевой ставки, что даст дополнительные возможности для развития экономики», — заключил собеседник.
В Кремле ранее назвали небезынтересным прогноз МВФ о росте экономики России.