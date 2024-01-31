Эксперт объяснил улучшение прогноза МВФ по росту экономики России

«Наша экономика оказалась резистентна по отношению к санкциям, которые вводит коллективный Запад. И тут можно обратить внимание на то, что нас устойчив и развивается аграрный сектор как существенная часть валового внутреннего продукта, причем с хорошей экспортной составляющей. У нас, несмотря ни на что, идет ипортозамещение, в том числе благодаря правительственным программам. И самое главное – у нас активно развивается военно-промышленный комплекс [ВПК], работает на полную мощь. Он подпитывается из бюджета, но тут не всегда стоит обращать внимание на объем инвестиций, потому что ВПК опирается на бюджет. Тут нет прямой корреляции с динамикой именно инвестиционного процесса. ВПК, естественно, входит в расчет валового внутреннего продукта, а также дает стимул для развития множества отраслей экономики, начиная от металла и заканчивая текстилем, продовольствием и так далее», — сказал Беляев.