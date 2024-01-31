Серые займы выводят из тени с пользой для бизнеса

В современных условиях, когда доступ к кредитным ресурсам у начинающих небольших компаний ограничен, эффективным способом получить деньги на развитие считаются электронные краудплатформы, через которые физлица или компании могут вложиться в проекты с высоким потенциалом доходности.

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По данным ЦБ, за 9 месяцев 2023 года малые и средние предприятия привлекли через этот механизм более 19 миллиардов рублей, это больше в два раза, чем годом ранее. Для государства новая форма поддержки МСП также выгодна, так как бизнес выплачивает 13 процентов НДФЛ с полученного дохода от вложений.

Соответственно, механизм нужно укреплять и развивать. Тем более, что существуют препятствия для комфортного его использования: индивидуальные предприниматели или общества с ограниченной ответственностью прежде, чем выпустить акции и получить деньги от инвесторов должны сменить организационно-правовую форму. А это отнимает много времени.

Поэтому в ЦБ предлагают упростить процедуру реорганизации высокотехнологичных компаний в том числе в секторе МСП. Соответствующий запрос регулятор направил в Минфин. Об этом заявила замруководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Елена Шервуд на круглом столе в Совете Федерации 31 января.

Много денег не бывает

В 2019 году был принят закон. устанавливающий порядок привлечения инвестиций с использованием информационных технологий — краудфандинга. Этот механизм позволяет малому и среднему бизнесу найти источники финансирования для развития, а государству - унифицировать работу краудфандинговых платформ, развивать цифровую экономику.

Сейчас в реестре ЦБ зарегистрировано 80 таких платформ, уточнила Елена Шервуд.

«Основную долю занимают платформы, которые предоставляют займы предприятиям МСП в рамках долгового финансирования, а 25 процентов занимаются так называемым краудинвестингом, то есть долевым финансированием. И действительно, такое финансирование для маленьких компаний особенно высокотехнологичных является более интересным. Ведь с одной стороны, вследствие своих незначительных масштабов они не готовы выходить на биржу, а с другой — не могут рассчитывать на заемный капитал из-за недостатка залогового обеспечения», — пояснила представитель Центробанка.

Быстрорастущие технологические компании наиболее перспективны в смысле развития альтернативного механизма привлечения частных денег: они могут на первом этапе размещать на краудплощадке акции по закрытой подписке, а после выходить на IPO — первую публичную продажу акций АО неограниченному кругу лиц. Если говорить по 2023 году, то в формате краудинвестинга прошло несколько сделок в общей сложности на миллиард рублей, напомнила Елена Шервуд.

Сегодня к этим сделкам подключаются уже профессиональные участники фондового рынка. Брокеры изучают проекты, размещенные на краудплатформе, оценивают эмитента и предлагают своим клиентам-инвесторам бумаги проекта, отметила эксперт.

В дальнейшем компании, разместив акции на краудплатформе, хотят выйти на IPO. Но прежде чем это сделать, предприятие должно поменять свою организационно-правовую форму: вместо ИП или ООО стать акционерным обществом. Это отнимает время. Поэтому в ЦБ предлагают упростить процедуру трехмесячной реорганизации высокотехнологичных компаний в том числе в секторе МСП. Соответствующий запрос регулятор направил в Минфин.

Из серого в белое

По мнению сенатора Ивана Евстифеева, перед законодателями сегодня стоит задача доработать нормативную базу, регулирующую деятельность краудплатформ, и, возможно, предусмотреть налоговые преференции для инвесторов, дающих бизнесменам взаймы. При этом господдержка нового эффективного инструмента финансирования МСП может дать дополнительный необходимый импульс для развития, в том числе еще одному методу альтернативного финансирования — краудлендингу. Он подразумевает онлайн-кредитование юридическими и физическими лицами других физлиц или компаний через специально созданные интернет-ресурсы.

«Краудлендинг позволяет легализовать рынок частных займов, — пояснил участник дискуссии, основатель платформы «Инвестмен» Николай Солодовников. — То, что в 90-е было в расписках, мы переводим в официальный режим. С одной стороны, это определенная безопасность инвесторов, выплаты которым проекты по процентам производят ежемесячно, а в конце периода гасится тело долга. 90 процентов займов на этом рынке работают именно по такому принципу».

Государству это также важно, убежден эксперт, так как с выходом из тени рынка займов расширяется налогооблагаемая база.

«В случае с физлицами налоги платит заемщик — лицо, которое привлекло финансирование. То есть ежемесячно от полученного инвестором дохода 13 процентов уходит в виде налога государства. И это важно понимать. Ведь у нас 70 процентов инвесторов — это физлица», — подчеркнул он.