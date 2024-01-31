Курс доллара на закрытии биржи превысил 90 рублей

На закрытии Мосбиржи в среду, 31 января, курс доллара достиг 90,02 рубля. В последний раз торги завершались на уровне выше 90 рублей 8 января, а если учитывать рабочие дни, когда объем продажи и покупки иностранной валюты значительно выше, то такая ситуация наблюдается впервые с начала года, свидетельствуют данные площадки.

Курс евро составил 97,58 рубля. До этого на таком значении в конце сессии он находился 10 января. Юань закрылся на 12,5 рубля — как и для доллара, это случилось впервые за три недели.

Российская валюта коррекционно слабеет на фоне завершения на прошлой неделе налогового периода, а также сохранения трудностей с расчетами с дружественными странами и стабильного дисконта на собственные поставки нефти.

На максимуме в начале года доллар достигал 92,87 рубля, а падал до 87,37 рубля. Евро доходил до 102,11 рубля, а снижался до 94,7 рубля, для юаня аналогичные цифры — 12,78 рубля и 12,1 рубля.