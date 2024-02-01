FT: ЕС не сможет передать Украине прибыль с активов РФ в Euroclear

Международная площадка Euroclear заработала €4,4 млрд за счет реинвестирования замороженных российских активов. Вместе с тем, ЕС не сможет передать Украине эти средства, пишет Financial Times.

По данным газеты, это обусловлено тем, что европейское законодательство достаточно сложное, в нем есть свои нюансы и подводные камни. Так, закон, дающий право использовать доходы от вложения российских активов, не имеет обратной силы.

Журналисты отметили, что в депозитарии Euroclear хранится большая часть замороженных активов Банка России. Власти ЕС намеревались передать Киеву все средства, которые заработала площадка в 2022-2023 годах.