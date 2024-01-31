В ЦБ объяснили, хватит ли денег иностранцев на обмен российских активов

Директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова не исключила того, что средств на счетах типа «С» иностранных инвесторов не хватит для полного покрытия объема замороженных активов российских граждан. Данное заявление она сделала в кулуарах конференции «Финансовый рынок. Новые ориентиры в меняющемся мире», передает агентство «Прайм».

По словам Шишлянниковой, с учетом ценных бумаг на счетах типа «С» гораздо больше активов, но в рамках обмена речь идет только о деньгах.

Она подчеркнула, что иностранные активы российских инвесторов будут выкупаться за денежные средства, «и это только счета типа "С" банковские».

«На банковские счета типа "С" поступали деньги, доходы от активов, которые на других счетах. Поэтому денег на счетах типа "С", наверное, недостаточно для того, чтобы полностью перекрыть эту историю», — указала директор департамента.