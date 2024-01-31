В России назвали причину роста дисконта на российскую нефть

Рост дисконта на российскую нефть Urals по отношению к Brent обусловлен последним пакетом санкций Евросоюза, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, слова которого приводит ТАСС.

По прогнозам чиновника, в скором времени разрыв в стоимости между российской нефтью и эталонной европейской маркой Brent вновь начнет сокращаться. Новак напомнил, что подобные скачки дисконта уже наблюдались в 2022 году и в начале прошлого года.

«Нынешнее увеличение разницы в цене обусловлено санкционным пакетом, принятым ЕС в конце 2022 года. Это закономерная реакция рынка и его игроков, стремящихся застраховать собственные риски», — пояснил вице-премьер.

Для выравнивания цен потребуется определенное время, уверен Новак. По его словам, по мере налаживания логистических цепочек и стабилизации конъюнктуры дисконт будет сокращаться.