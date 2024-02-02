В США предупредили о серьезном ответе России на конфискацию активов

Россия может конфисковать активы Запада в качестве ответных действий на присвоение собственных валютных резервов, написал экс-советник бывшего президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для American Conservative. Он отметил, что подобные действия со стороны западных стран также подтолкнут мир к поиску альтернативных финансовых систем.

«На практике Москва <...> отомстит (Западу за присвоение резервов. — NEWS.ru.) конфискацией американских и европейских активов», — предупредил эксперт.

По словам Бэндоу, США и их союзники рискуют не только лишиться своих вложений на территории России, но и серьезно пошатнуть западную финансовую систему. Он считает, что конфискация валютных резервов российской стороны подтолкнет многие страны мира к поиску альтернативных вариантов.

Кроме того, отметил Бэндоу, Москва имеет полное право на компенсацию за расширение НАТО вопреки имеющимся соглашениям. Он подчеркнул, что Россию «разозлили» и «предали». При этом план Запада по конфискации российских активов является неубедительным, заключил бывший советник Белого дома.