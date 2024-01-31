Еврокомиссия предложила продлить отмену таможенных пошлин для Украины

Еврокомиссия (ЕК) предложила продлить отмену таможенных пошлин для продуктов с Украины на еще один год, до июня 2025 года, хотя признала существование неблагоприятного влияния на экономику стран Евросоюза. Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе замглавы Еврокомиссии Маргаритис Схинас.