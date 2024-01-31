Новак назвал нынешнюю цену нефти адекватной рынку

"[Спрос на нефть в 2024 году] во многом будет зависеть от роста мировой экономики. Есть разные оценки у экспертов, они меняются в течение года, ежеквартально. Консенсунс - около 2 млн баррелей в сутки будет увеличение спроса в 2024 году", - отметил Новак.