Песков назвал "небезынтересным" улучшение прогноза МВФ по росту ВВП РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу того, что Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел свои оценки и прогнозы по российской экономике в сторону улучшения. RT на русском
"Вы видите, что очень большой идет спред в прогнозах и у наших ведомств, и у Минэкономразвития, и у Центробанка, и у международных финансовых структур. Поэтому это говорит о том, что, скажем так, потенциал для прогнозирования относительно сейчас сужен", - сказал он, таким образом объяснив наличие настолько разных точек зрения. "Но, безусловно, это небезинтересно", - подытожил Песков. ТАСС
До этого МВФ улучшил оценку роста российской экономики в 2024 году с 1% до 2,6%. МВФ оценивает рост российской экономики в 2023 году в 3%. Минэкономразвития предварительно оценивает этот показатель в 3,5%, а после досчетов прогноз может быть повышен примерно до 4%. Окончательную оценку роста ВВП РФ в прошлом году опубликует Росстат в середине февраля. Газета.Ru