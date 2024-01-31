Песков назвал "небезынтересным" улучшение прогноза МВФ по росту ВВП РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал улучшение прогноза Международного валютного фонда (МВФ) по росту российского ВВП до 2,6% "любопытной информацией".
"Это очень любопытная информация", - сказал представитель Кремля, комментируя корректировку оценок МВФ в сторону улучшения.
"Вы видите, что очень большой идет спред в прогнозах и у наших ведомств, и у Минэкономразвития, и у Центробанка, и у международных финансовых структур. Поэтому это говорит о том, что, скажем так, потенциал для прогнозирования относительно сейчас сужен", - сказал он, таким образом объяснив наличие настолько разных точек зрения.
"Но, безусловно, это небезынтересно", - подытожил Песков.
МВФ пересмотрел в сторону улучшения оценки экономического развития России и прогнозирует рост ВВП страны на 2,6% в 2024 году и на 1,1% в 2025 году. Согласно приведенным данным, ВВП РФ увеличился в 2023 году на 3%.