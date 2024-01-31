В Бельгии испугались конфискации российских активов

Член комитета по международным делам парламента Бельгии Самюэль Коголати предупредил, что Брюссель может столкнуться с исками российских инвесторов из-за заморозки активов РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы бельгийской Палаты представителей.

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Коголати обратился с запросом в МИД страны, отметив, что до сих пор существует соглашение о защите инвестиций, заключенное СССР и Бельгией в 1989 году.

Как отметил депутат, ранее бельгийский Минфин также предупредил, что Бельгия может столкнуться с обращениями в арбитраж со стороны компаний и частных лиц. Они смогут апеллировать к соглашению о защите инвестицией.

Такую возможность допустила и глава МИД Бельгии Аджа Лябиб.

«Этот риск нельзя исключать. Напоминаю, что мы живем в правовом государстве и в соответствующей ситуации должны иметь место установленные юридические процедуры», - подчеркнула она.

По данным Еврокомиссии, в 2022 году около 260 миллиардов евро российских госактивов были заморожены в странах G7, ЕС и Австралии. Около 210 миллиардов евро из этих активов хранится в ЕС, включая наличные деньги и государственные облигации, номинированные в евро, долларах и других валютах. Основная часть находится у бельгийского депозитария Euroclear.