Эксперты рассказали о нововведениях для жильцов квартир с 1 февраля

В России в скором времени начнут действовать некоторые поправки в законы, касающиеся жильцов многоквартирных и частных домов. Об этом сообщает Life.

В частности, в «Европейской юридической службе» отметили, что в стране с февраля скорректируют порядок установления границ населенных пунктов, а также сократится срок устранения реестровой ошибки с трех до одного месяца.

Кроме того, отмечается, что с 1 апреля в России уточнят понятие перепланировки и ускорят перевод жилого помещения в нежилое. Согласно поправкам в закон «О государственной регистрации недвижимости», перепланировка помещения в многоквартирном доме — это изменение границ или площади такого помещения или образование новых помещений. Так, любое изменение площади помещения будет признано перепланировкой.

Кроме того, сообщается, что летом ожидается увеличение платы за коммунальные услуги во всех российских регионах. Стоимость изменится с 1 июля. В постановлении правительства говорится, что со второго полугодия следующего года средний размер повышения платы за коммунальные услуги будет варьироваться в зависимости от региона.