ФАС спрогнозировала подорожание продуктов из-за закона о "российской полке"

Стоимость продуктов в России может еще больше вырасти после введения закона о «российской полке», предупредили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Об этом пишут «Известия».

В ФАС раскритиковали предложение депутата «Единой России» Татьяны Буцкой ввести обязательный минимум отечественной продукции в магазинах. Идею сочли триггером роста цен на товары и возврата России к плановой экономике.

Торговля просто не сможет выполнить подобные нормы, подчеркнули в ведомстве. Кроме того, такая мера не повысит конкурентоспособность российских товаров, уверены в ФАС.