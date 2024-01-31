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Цены на продукты в России могут подорожать из-за поддержки отечественных производителей

Стоимость продуктов в России может еще больше вырасти после введения закона о «российской полке», предупредили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Об этом пишут «Известия».

ФАС спрогнозировала подорожание продуктов из-за закона о "российской полке"
© ТАСС

В ФАС раскритиковали предложение депутата «Единой России» Татьяны Буцкой ввести обязательный минимум отечественной продукции в магазинах. Идею сочли триггером роста цен на товары и возврата России к плановой экономике.

Торговля просто не сможет выполнить подобные нормы, подчеркнули в ведомстве. Кроме того, такая мера не повысит конкурентоспособность российских товаров, уверены в ФАС.

В России подешевели яйца

Сейчас правительство готовит официальный отзыв на законопроект о «российской полке».

Экономика
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