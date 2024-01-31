В Германии начинается эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

Власти ФРГ протестируют переход на четырехдневную рабочую неделю. Эксперимент начнется с 1 февраля, сообщает «Российская газета».

© Unsplash

В эксперименте примут участие более 50 фирм. Так, сотрудники смогут брать дополнительный выходной на неделе. При этом уровень их заработной платы сохранится. Такая система будет действовать 6 месяцев.

По окончании эксперимента специалисты проанализируют эффективность принятой меры. Они оценят, увеличится ли производительность труда и осчастливит ли работников переход на такую систему.

Эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю проходил в ряде стран. В их числе — США, Великобритания, Канада, Бельгия, Япония, Португалия и Испания.