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В Германии подсчитали общую стоимость замороженных в ФРГ российских активов

Статс-секретарь Минфина ФРГ Флориан Тонкар подсчитал общую стоимость замороженных в Германии российских активов. Отвечая на соответствующий парламентский запрос депутата бундестага Кристиана Герке, Тонкар заявил, что общая сумма замороженных в Германии активов России составляет 4,1 миллиарда евро. «Лента.ру» ознакомилась с текстом сообщения статс-секретаря.

В Германии назвали общую стоимость замороженных в ФРГ активов России
© ТАСС

Ранее Герке обратился к правительству с вопросом о сумме замороженных в ФРГ активов РФ.

«Какова текущая стоимость замороженных активов российских физических и юридических лиц, подпавших под санкции в Германии (...), и какие активы (остатки на счетах, доли в компаниях, ценные бумаги, недвижимость, движимое имущество и т.д.) включены в стоимость замороженных активов?» — спрашивал парламентарий у кабмина.

Отвечая на этот вопрос, Тонкар заметил, что конечная сумма «подвержена колебаниям».

«В настоящее время в Германии находятся активы на сумму около 4,1 миллиарда евро. (...) Эти евро заморожены или обездвижены. Сюда входят замороженные средства и экономические ресурсы включенных в перечень лиц или организаций, а также находящиеся внутри страны иностранные активы Центрального банка России, на которые распространяется запрет на операции», — говорится в ответе статс-секретаря.

Тонкар добавил, что данные о том, на какие конкретно виды активов распространяется арест, конфиденциальны.

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«Федеральное министерство финансов после тщательного рассмотрения пришло к выводу, что эта информация не может быть раскрыта в публичной форме в интересах государства», — пояснил он.

Ранее послы стран Европейского союза (ЕС) принципиально согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов. Уточнялось, что средства должны пойти «на поддержку реконструкции Украины».

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