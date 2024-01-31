В Германии назвали общую стоимость замороженных в ФРГ активов России

«В настоящее время в Германии находятся активы на сумму около 4,1 миллиарда евро. (...) Эти евро заморожены или обездвижены. Сюда входят замороженные средства и экономические ресурсы включенных в перечень лиц или организаций, а также находящиеся внутри страны иностранные активы Центрального банка России, на которые распространяется запрет на операции», — говорится в ответе статс-секретаря.