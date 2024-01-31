Средняя розничная цена за десяток яиц в России за неделю снизилась на 1,5% и по состоянию на 28 января составила 131,62 рубля. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков .

О ситуации с ценами

По данным Росстата, куриные яйца в России в декабре 2023 года подорожали на 61,35% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом за период с 16 по 22 января 2024 года цены на них снизились на 1,4%, неделей ранее - с 10 по 15 января - цены на этот продукт снизились впервые с июня 2023 года - на 0,2%.