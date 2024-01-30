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Экономист о госдолге США: долговая спираль подобна спирали смерти

Растущая долговая нагрузка может привести Соединенные Штаты к катастрофе, предупредил экономист и трейдер, автор книги «Черный лебедь» Нассим Талеб. Об этом пишет портал РБК.

США предупредили о риске «смертельной спирали»
© РИА Новости

Талеб отметил, что дефицит бюджета США растет с такой скоростью, что потребуется «чудо, чтобы обратить вспять нанесенный ущерб».

«До тех пор, пока Конгресс будет продолжать расширять лимит долга и заключать сделки, в конечном итоге у вас [у США] будет долговая спираль. А долговая спираль подобна спирали смерти», — констатировал аналитик.

Напомним, что в январе 2024 года госдолг Соединенных Штатов впервые в истории превысил $34 трлн. В Минфине США заметили, что цифра выглядит «пугающей», вместе с тем, долг «вполне управляем».

Экономика
Нассим Талеб
Казначейство США
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