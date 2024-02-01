Цифровой рубль намерены использовать для международных расчетов

В феврале в Госдуму планируют внести поправки, которые позволят использовать цифровой рубль и цифровые финансовые активы для международных расчетов. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков .

Он уточнил, что пока цифровые финансовые активы не могут использоваться в качестве инструмента для расчетов, однако, такая возможность может появиться. По его словам, такая норма, в том числе, поможет улучшить интеграцию национальных электронных валютных систем. В частности, например, это может облегчить расчет в цифровых юанях и цифровом рубле.