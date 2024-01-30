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Мишустин рассказал о динамике российского ВВП

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что динамика российского ВВП связана с ростом спроса как со стороны потребителей, так и инвесторов. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Мишустин рассказал о динамике российского ВВП
© РИА Новости

Такое заявление премьер-министр сделал во время стратегической сессии о реализации нацпроектов и достижении национальных целей развития. По словам Мишустина, по итогам 2023 года рост ВВП в России составил 3,5%. При этом премьер добавил, что увеличение потребительского и инвестиционного спроса связано и с успешной реализацией нацпроектов.

«Такая динамика российского ВВП связана прежде всего с увеличением внутреннего потребительского и инвестиционного спроса. В том числе, благодаря реализации национальных проектов», — заявил премьер-министр.

Ранее Мишустин заявил о выполнении национальных целей на 2023 год.

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