Мишустин рассказал о динамике российского ВВП

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что динамика российского ВВП связана с ростом спроса как со стороны потребителей, так и инвесторов. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Такое заявление премьер-министр сделал во время стратегической сессии о реализации нацпроектов и достижении национальных целей развития. По словам Мишустина, по итогам 2023 года рост ВВП в России составил 3,5%. При этом премьер добавил, что увеличение потребительского и инвестиционного спроса связано и с успешной реализацией нацпроектов.