МВФ улучшил прогноз по ВВП России

Согласно приведенным данным, ВВП РФ увеличился в 2023 году на 3%. Как следует из документа, МВФ улучшил на 1,5 процентного пункта (п.п.) свой октябрьский прогноз по росту этого показателя в РФ на 2024 год, а также улучшил на 0,1 п.п. прогноз на 2025 год. ТАСС