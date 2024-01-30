Число миллионеров в России значительно сократилось

В России зафиксировано сокращение численности «миллионеров» (обладателей ликвидных активов на сумму не менее $1 млн) с 2013-го по 2023 год. Показатель уменьшился на 24%, сообщает РБК со ссылкой на новое исследование BRICS Wealth Report.

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Его подготовили консалтинговая компания по вопросам планирования гражданства и резидентства Henley & Partners и исследовательская фирма New World Wealth.

В докладе говорится, что среди стран БРИКС Россия находится на пятом месте по количеству «миллионеров». С января в межгосударственное объединение также входят Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Согласно подсчетам аналитиков, в России насчитывается 68,4 тыс. миллионеров. Страну опережают Бразилия (82,4 тыс.), ОАЭ (116,5 тыс.), Индия (326,4 тыс.) и Китай (862,4 тыс.).

В Henley & Partners и New World Wealth прогнозируют увеличение в предстоящее десятилетие (до 2033 года) численности проживающих в России «миллионеров» на 25%.