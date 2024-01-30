Страны ЕС обсуждают проект водородопровода

Финляндия, Прибалтика, Польша и Германия хотят построить водородный трубопровод из Финляндии в Восточную Европу и Германию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на польского газового оператора Gaz-System.

«Gaz-System совместно с операторами газотранспортных систем: Gasgrid Finland (Финляндия), Elering (Эстония), Conexus Baltic Grid (Латвия), Amber Grid (Литва) и ONTRAS (Германия) в январе 2024 года подписали соглашение о разработке предварительного технико-экономического обоснования для проекта северобалтийского водородного коридора NBHC», — заявили представители оператора.

Предполагается, что водородопровод будет обеспечивать топливом жителей Польши и Германии. Gaz-System отмечает, что в Северной Европе существует потенциал создания промышленных предприятий по производству возобновляемого топлива.