В ЕК заявили об отсутствии механизма передачи Киеву доходов от активов РФ

Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что у ЕК пока нет механизма передачи Киеву доходов от замороженных активов России. RT на русском
"Да, мы приветствуем, что страны ЕС достигли принципиального соглашения по этому предложению. Теперь мы ждем формального утверждения по письменной процедуре [Советом ЕС]. Цель этого предложения в том, чтобы доходы от реинвестирования этих активов были переданы в бюджет ЕС и были использованы для Украины. Еврокомиссия работает над тем, чтобы подготовить следующие шаги. Никакого точного тайминга пока нет", - заявил он. ТАСС
30 января газета Financial Times писала, что доходы от замороженных активов РФ на международной площадке Euroclear в Бельгии будут регистрироваться отдельно. Газета.Ru