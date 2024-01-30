В ЦБ прокомментировали жалобы банков на убытки от льготной ипотеки

По словам Данилова, льготная ипотека осталась выгодной для банков даже после ужесточения ее параметров. Он решил привести пример неверного расчета банками маржинальности льготной ипотеки. По словам главы департамента, один банк учитывает в доходности планируемое увеличение макронадбавок к ипотеке.

Как пояснил Данилов, такими действиями кредитная организация хочет, чтобы Минфин компенсировал ей выдачи кредитов с высоким риском.

«Как вам такое вообще?», - задался вопросом он.

В конце декабря в России была снижена предельная величина субсидий, получаемых банками в рамках льготных ипотечных программ. Показатель уменьшился на 0,5 процентного пункта.