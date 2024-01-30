В правительстве Германии заявили о нехватке денег

У Германии не осталось денег для поддержки граждан. О нехватке средств в федеральном бюджете страны заявил уполномоченный правительства ФРГ по делам востока страны Карстен Шнайдер, сообщает РИА Новости.

«Я бы хотел сказать пару слов о нынешнем финансовом положении начистоту: у нас просто не осталось больше денег», — констатировал представитель кабмина.

Он напомнил, что власти потратили 800 миллиардов евро на помощь гражданам во время пандемии коронавируса и на субсидирование повышения цен на газ и электричество. Именно поэтому сейчас у ФРГ нет денег на дальнейшие субсидии.