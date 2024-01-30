Россия стала крупнейшим экспортером дизеля в Бразилию

Россия в 2023 году опередила США по объемам поставок дизельного топлива в Бразилию и стала крупнейшим экспортером данного нефтепродукта в эту страну. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение данные бразильского правительства.

Согласно статистике, латиноамериканская страна импортировала из России 6,1 млн тонн дизельного топлива на общую сумму $4,5 млрд, а также "на 400% увеличила закупки российского мазута". При этом, как отмечает издание, РФ "опередила США в прошлом году по суммарному объему экспорта дизельного топлива в Бразилию". Данных об объеме поставок из США газета не приводит.