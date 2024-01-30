Эксперт предположил, когда развернется основная «борьба» за ставку

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что основная «борьба» за ставку должна развернуться во втором квартале, передает агентство «Прайм».

По словам эксперта, на результат борьбы повлияют внутренние и внешние экономические факторы. В частности, речь идет о динамике по инфляции, состоянии финансовых рынков и общем экономическом развитии, уточнил он.

По словам Антонова, конкретные условия и временные рамки должны быть определены на основе текущей экономической конъюнктуры и ее дальнейших перспектив. Он не исключил того, что развитие ситуации по оптимистичному сценарию подтолкнет ЦБ к активным действиям уже в конце весны.

Собеседник отметил, что работать над устранением инфляции Банк России продолжает именно с помощью ключевой ставки.

Сегодня глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что пространство для изменения в меньшую сторону ключевой ставки в 2024 году есть. По ее словам, вопрос о снижении ставки можно будет поднимать, вероятно, во втором полугодии при условии, что в России будет наблюдаться устойчивая тенденция на замедление инфляции.