Главными препятствиями для развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и Индией являются сложный геополитический фон и торговый дисбаланс, вызванный переизбытком накопленных Москвой рупий, пишет РБК со ссылкой на доклад Российского совета по международным делам (РСМД) «Российско-индийские отношения в более широком геополитическом контексте».

Дополнительные проблемы связаны с рестрикциями, затрудняющими переток валюты из России в Индию, риском вторичных санкций, различиями во внешней и энергетической политике двух стран, ограниченностью инвестиционного сотрудничества, чувствительностью технологического обмена.

Эксперты отметили, что в 2022-2023 финансовом году товарооборот между Индией и Россией достиг рекордных $49,3 млрд. В 2022 году Россия нарастила поставки нефти в Индию в 19 раз по сравнению с предыдущим годом (до 41 млн т) и заняла первое место среди поставщиков в страну. Этому способствовала разработка альтернативных платежных механизмов, позволяющих обойти санкции, взаиморасчеты в национальных валютах и бартерная торговля.

Но увеличение доли взаиморасчетов в национальных валютах привело к тому, что у России накопился большой излишек рупий, которые очень сложно потратить.

По мнению российских и индийских аналитиков, торговым партнерам необходимо произвести структурные изменения в двусторонней торговле и диверсифицировать сферы взаимного инвестирования. Решением проблемы они называют российские инвестиции в инфраструктурные проекты или производство продукции в Индии, в том числе автозапчастей и дженериков лекарственных средств. Индия, в свою очередь, могла бы решать проблему торгового дисбаланса за счет наращивания экспорта, особенно промышленного и медицинского оборудования, авиационных компонентов, электроники. Также эксперты РСМД призвали к экспорту высококвалифицированной индийской рабочей силы в Россию.