Кабмин РФ предложил меры для сдерживания цен на мясо и птицу

Правительство России поддержит законопроект об изменении срока оплаты ретейлерами поставок скоропортящихся продуктов. Об этом со ссылкой на проект отзыва властей на документ сообщают «Ведомости».

Представитель кабмина отметил, что документ был одобрен на комиссии правительства по законопроектной деятельности. Проект закона ограничивает торговым сетям период для оплаты за продукты со сроком годности менее 5 суток до 4 рабочих дней со дня фактического получения, со сроком годности от 6 до 9 суток включительно — до 8 рабочих дней. По действующим нормам, ретейлеры должны оплачивать продовольственные товары со сроком годности менее 10 дней в течение 8 рабочих дней, а для большинства социально значимых продуктов этот период составляет 25 и более дней, отметили в правительстве.

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По мнению властей, новая мера позволит производителям такой скоропортящейся продукции, как мясо, птица, молоко и свежие фрукты, сократить дефицит ликвидности и снизит потребность в краткосрочном кредитовании. Такое предложение позволит сдержать цены на товары для потребителей и обеспечить бесперебойные поставки в магазины, сказано в пояснительной записке.

Законопроект также предлагает сократить до 10 дней со дня поставки срок оплаты за ряд социально значимых товаров с первой необходимости, среди них есть и продукты с длительным сроком хранения (соль, сахар, мука и другие). Кабмин заявил, что этот пункт документа требует доработки, чтобы сокращение сроков оплаты не создало рисков сокращения предложения таких товаров.

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров заявил, что в список продовольственных продуктов, для которых период для оплаты ретейлерами будет сокращен, стоит включить и куриные яйца. По его словам, это позволит предупредить резкий рост цен и сократить сроки поставок в магазины.

При этом источник «Ведомостей» в крупной сети магазинов рассказал, что ретейлеры часто сталкиваются с теми же проблемами с оборотными средствами, что и производители. Собеседник издания предположил, что сокращение сроков оплаты за скоропортящиеся товары может привести к тому, что торговые сети поднимут цены из-за привлечения кредитов. Не исключил вариант перекладывания новых издержек продавцов на потребителей и юрист МКА «Князев и партнеры» Михаил Ганущак.