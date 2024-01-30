Команда президента Франции Эммануэля Макрона все чаще винит правила Европейского союза (ЕС) в растущем недовольстве и, как следствие, протестах французских фермеров. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что Париж призывает ЕС отказаться от некоторых мер, в том числе ограничить импорт продовольствия с Украины и прекратить настаивать на заключении торгового соглашения с южноамериканскими странами блока МЕРКОСУР, поскольку они рассматриваются как угроза французскому сельскому хозяйству.

Кроме того, французский президент планирует включить связанные с недовольством фермеров вопросы в повестку дня встречи лидеров стран ЕС в Брюсселе 1 февраля.