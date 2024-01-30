Набиуллина оценила влияние ключевой ставки на рост цен

Повышение ключевой ставки до 16 процентов годовых уже начало сказываться на инфляции в России. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит «Прайм».

Как уточнила Набиуллина, в декабре-январе темпы роста потребительских цен в стране начали постепенно замедляться. Подобную динамику она сочла «обнадеживающей».

«На наш взгляд, эффект (от повышения ключевой ставки — прим. «Ленты.ру») уже проявляется… Мы видим, что и в декабре текущие темпы роста цен стали ниже, чем в ноябре, и в январе статистика тоже обнадеживающая», — заявила глава ЦБ.

Она добавила, что одной из ключевых целей ужесточения денежно-кредитной политики является возврат инфляции к целевому значению в 4 процента годовых. За последнее время регулятор приблизился в выполнению поставленной задачи.

«Мы для этого повышали ключевую ставку», — заключил Набиуллина.