Пассажирам внутренних рейсов в аэропортах РФ разрешат продажу алкоголя

На территории зон внутренних вылетов российских аэропортов планируется временно разрешить розничную продажу алкоголя.

Об этом говорится в материале «Известий».

Сообщается, что речь идёт о торговых точках и магазинах Duty Free в залах ожидания, а также выдачи багажа. Однако распивать алкоголь на борту самолёта будет запрещено. Всё купленное нужно будет положить в ручную кладь.

Соответствующий законопроект готовится рассмотреть Госдума уже в марте. Предполагается, что такая мера продлится до 30 июня 2026 года.