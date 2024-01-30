Турция и Россия обсуждают решение проблемы денежных переводов

Анкара и Москва ведут работу над альтернативными вариантами решения проблемы денежных переводов, в том числе и для туристов. Об этом со ссылкой на осведомленный источник в банковском секторе пишет РИА Новости.

По словам источника издания, есть ряд проблем с платежными переводами из РФ в Турцию, об этом говорят в том числе и экспортеры.

«Ведутся обсуждения на этот счет. Имевшиеся проблемы стали своего рода сигналом, есть установка от правительственных ведомств найти альтернативные варианты. Работа идет», — пояснил он.

Источник в банковском секторе также отметил, что вопрос касается и российских туристов. Обсуждается возможность осуществлять переводы с мобильных устройств.

Ранее турецкие банки İş Bankası, DenizBank, Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank перестали принимать карты российской платежной системы «Мир». Перед этим Минфин США предупредил банки третьих стран о санкциях за сотрудничество с российской Национальной системой платежных карт.