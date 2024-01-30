ФАС подготовила проект приказа о мере сдерживания цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект приказа о мере сдерживания роста цен на топливо. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно проекту приказа, начальную максимальную стоимость продаваемого по госзаказу бензина и дизеля предлагается высчитывать по показателям биржи, а не по усмотрению поставщиков. Как рассказал «Известиям» близкий к ФАС источник, мера может быть принята в ближайшие месяцы.

Как указано в документе, цена контракта не должна превышать среднее арифметическое значение биржевых и внебиржевых цен на товар за последние три месяца, предшествующие месяцу, в котором заключается договор или согласовывается дополнительное соглашение (спецификация), определяющие конечную стоимость.

Член экспертного совета комитета по энергетике Госдумы Дмитрий Тортев считает, что данная мера — фактически прецедент, когда государство начинает регулировать цены на топливо.

Как пояснили в ФАС, разработка порядка предусмотрена «дорожной картой» развития биржевой торговли. Проект документа определяет расчет для начальной максимальной цены контракта, цена контракта с единственным поставщиком и начальной единицы товара.

До этого исследование РИА Новости показало, что Россия оказалась на 15-й строчке рейтинга европейских стран по доступности бензина для населения.