Набиуллина заявила, что БРИКС обогнали G7 по экономическому весу
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в 2023 году удельный вес экономики стран БРИКС превысил аналогичный показатель стран «Большой семерки» (G7). Об этом сообщает ТАСС.
По словам Набиуллиной, доля стран БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности выросла с 31 до 35% за прошлый год. По мнению главы Центробанка, это доказывает «мировую значимость» БРИКС.
«Экономики стран БРИКС достаточно быстро развиваются. С присоединением новых членов доля БРИКС в глобальной экономике выросла с 31% до 35%, если смотреть по итогам 2023 года по паритету покупательной способности. И эти цифры чуть выше, чем доля стран "Большой семерки". Так что роль БРИКС в мире значима», — заявила она.
Ранее в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых заявили, что Россия и страны БРИКС планируют создать единую платформу оценки запасов полезных ископаемых.