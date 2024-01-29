Набиуллина заявила, что БРИКС обогнали G7 по экономическому весу

«Экономики стран БРИКС достаточно быстро развиваются. С присоединением новых членов доля БРИКС в глобальной экономике выросла с 31% до 35%, если смотреть по итогам 2023 года по паритету покупательной способности. И эти цифры чуть выше, чем доля стран "Большой семерки". Так что роль БРИКС в мире значима», — заявила она.