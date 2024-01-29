Венгрия обратилась к Украине с просьбой по транзиту нефти РФ

Венгрия обратилась с просьбой к Украине продолжить по своей территории транзит российской нефти в страны Центральной Европы. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой офиса президента Андреем Ермаком в Ужгороде (Закарпатская область Украины).

"Я попросил своих украинских партнеров обеспечить надежную транспортировку нефти по территории их страны", - сказал Сийярто на совместной пресс-конференции, которая транслировалась телеканалом М1.

Он также заявил, что поднял вопрос о недопустимости включения венгерских компаний в украинский список "международных спонсоров войны", как это произошло с банком OTP из-за его намерения продолжить работу на российском финансовом рынке. Ранее Будапешт предупредил Киев, что не поддержит выделение ему очередного транша на 500 млн евро из Европейского фонда мира, пока не получит на этот счет надежные гарантии.