В России назвали наиболее подешевевшие в 2023 году продукты

Гречневые, овсяные и перловые крупы, а также картофель стали наиболее подешевевшими в 2023 году продуктами на российском рынке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

За 12 месяцев стоимость гречневой крупы снизилась на 18,81 процента, овсяной и перловой — на 9,62 процента. В свою очередь, цены на картофель по итогам прошлого года сократились на 15,8 процента, уточнили в ведомстве.

Из продуктов питания заметное снижение также продемонстрировала стоимость вермишели, которая за прошедший год сократилась на 4,17 процента. Что касается электроники и бытовой техники, то в этом сегменте наиболее подешевевшей продукцией стали телевизоры (минус 6,42 процента), компьютерные мониторы (минус 6,24 процента) и стиральные машины (минус 3,67 процента), заключили в Росстате.