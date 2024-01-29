"С октября по 29 января из Абхазии в РФ экспортировано 25,8 тыс. тонн мандаринов, в аналогичный период прошлого года - 37,1 тыс. тонн", - сообщила начальник отдела статистики Асида Квициния.

Нынешний сезон, по информации Минсельхоза, неурожайный. Обычно, если один год урожайный, то в следующем меньше. Пока еще сбор цитрусовых продолжается, но не в таких объемах, как в ноябре и декабре.